США таємно схвалили передачу Ізраїлю бомб і винищувачів на мільярди доларів, - WP

7 жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС масштабно атакували Ізраїль з території Сектору Газа. У перші дні атаки терористи вбили 1200 осіб та викрали близько 253 ізраїльтян та іноземців.

У відповідь на вторгнення, наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) почала наземну військову операцію проти ХАМАС у Секторі Газа, що триває досі. Від масштабних бойових дій та обстрілів у регіоні загинули тисячі цивільних жителів.

Минулого тижня у місті Доха (Катар) розпочалися багатосторонні переговори про припинення вогню. Адміністрація президента США Джо Байдена вперше закликала до негайного припинення вогню в регіоні.

25 березня Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про припинення вогню в Секторі Газу до завершення Рамадану. Однак Ізраїль відмовився припиняти наступ на ХАМАС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.