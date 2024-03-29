UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США таємно схвалили передачу Ізраїлю бомб і винищувачів на мільярди доларів, - WP

Архівне фото: США таємно схвалили передачу Ізраїлю бомб і винищувачів на мільярди доларів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Адміністрація президента США Джо Байдена останніми днями таємно санкціонувала передачу Ізраїлю бомб і винищувачів на мільярди доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Видання уточнює, що це сталося попри побоювання Вашингтона з приводу очікуваного військового наступу Ізраїлю на півдні Сектора Газа, який може поставити під загрозу життя сотень тисяч палестинських мирних жителів.

США могли передати армії Ізраїлю пакети озброєнь, які включають в себе 1800 бомб MK84 і 500 бомб MK82.

"Ми продовжуємо підтримувати право Ізраїлю на самооборону", - заявив представник Білого дому. 

За словами офіційних осіб США та Ізраїлю, у Рафасі залишаються чотири батальйони ХАМАС. Байден припустив, що вторгнення в місто вздовж кордону Сектора Гази з Єгиптом перетнуло б для нього "червону лінію". 

А минулого тижня Держдепартамент санкціонував передачу Ізраїлю 25 винищувачів F-35A і двигунів на суму приблизно 2,5 мільярда доларів.

Війна Ізраїлю з ХАМАС та мирні переговори

7 жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС масштабно атакували Ізраїль з території Сектору Газа. У перші дні атаки терористи вбили 1200 осіб та викрали близько 253 ізраїльтян та іноземців.

У відповідь на вторгнення, наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) почала наземну військову операцію проти ХАМАС у Секторі Газа, що триває досі. Від масштабних бойових дій та обстрілів у регіоні загинули тисячі цивільних жителів.

Минулого тижня у місті Доха (Катар) розпочалися багатосторонні переговори про припинення вогню. Адміністрація президента США Джо Байдена вперше закликала до негайного припинення вогню в регіоні.

25 березня Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про припинення вогню в Секторі Газу до завершення Рамадану. Однак Ізраїль відмовився припиняти наступ на ХАМАС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиІзраїль