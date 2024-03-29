США таємно схвалили передачу Ізраїлю бомб і винищувачів на мільярди доларів, - WP

Адміністрація президента США Джо Байдена останніми днями таємно санкціонувала передачу Ізраїлю бомб і винищувачів на мільярди доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Видання уточнює, що це сталося попри побоювання Вашингтона з приводу очікуваного військового наступу Ізраїлю на півдні Сектора Газа, який може поставити під загрозу життя сотень тисяч палестинських мирних жителів.
США могли передати армії Ізраїлю пакети озброєнь, які включають в себе 1800 бомб MK84 і 500 бомб MK82.
"Ми продовжуємо підтримувати право Ізраїлю на самооборону", - заявив представник Білого дому.
За словами офіційних осіб США та Ізраїлю, у Рафасі залишаються чотири батальйони ХАМАС. Байден припустив, що вторгнення в місто вздовж кордону Сектора Гази з Єгиптом перетнуло б для нього "червону лінію".
А минулого тижня Держдепартамент санкціонував передачу Ізраїлю 25 винищувачів F-35A і двигунів на суму приблизно 2,5 мільярда доларів.
7 жовтня 2023 року бойовики радикального палестинського ісламського руху ХАМАС масштабно атакували Ізраїль з території Сектору Газа. У перші дні атаки терористи вбили 1200 осіб та викрали близько 253 ізраїльтян та іноземців.
У відповідь на вторгнення, наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) почала наземну військову операцію проти ХАМАС у Секторі Газа, що триває досі. Від масштабних бойових дій та обстрілів у регіоні загинули тисячі цивільних жителів.
Минулого тижня у місті Доха (Катар) розпочалися багатосторонні переговори про припинення вогню. Адміністрація президента США Джо Байдена вперше закликала до негайного припинення вогню в регіоні.
25 березня Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про припинення вогню в Секторі Газу до завершення Рамадану. Однак Ізраїль відмовився припиняти наступ на ХАМАС.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.