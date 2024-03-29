США тайно одобрили передачу Израилю бомб и истребителей на миллиарды долларов, - WP

Издание уточняет, что это произошло несмотря на опасения Вашингтона по поводу ожидаемого военного наступления Израиля на юге Сектора Газа, которое может поставить под угрозу жизни сотен тысяч палестинских мирных жителей.

США могли передать армии Израиля пакеты вооружений, которые включают в себя 1800 бомб MK84 и 500 бомб MK82.

"Мы продолжаем поддерживать право Израиля на самооборону", - заявил представитель Белого дома.

По словам официальных лиц США и Израиля, в Рафасе остаются четыре батальона ХАМАС. Байден предположил, что вторжение в город вдоль границы Сектора Газа с Египтом пересекло бы для него "красную линию".

А на прошлой неделе Госдепартамент санкционировал передачу Израилю 25 истребителей F-35A и двигателей на сумму примерно 2,5 миллиарда долларов.

Война Израиля с ХАМАС и мирные переговоры