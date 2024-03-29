США тайно одобрили передачу Израилю бомб и истребителей на миллиарды долларов, - WP

Администрация президента США Джо Байдена в последние дни тайно санкционировала передачу Израилю бомб и истребителей на миллиарды долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Издание уточняет, что это произошло несмотря на опасения Вашингтона по поводу ожидаемого военного наступления Израиля на юге Сектора Газа, которое может поставить под угрозу жизни сотен тысяч палестинских мирных жителей.
США могли передать армии Израиля пакеты вооружений, которые включают в себя 1800 бомб MK84 и 500 бомб MK82.
"Мы продолжаем поддерживать право Израиля на самооборону", - заявил представитель Белого дома.
По словам официальных лиц США и Израиля, в Рафасе остаются четыре батальона ХАМАС. Байден предположил, что вторжение в город вдоль границы Сектора Газа с Египтом пересекло бы для него "красную линию".
А на прошлой неделе Госдепартамент санкционировал передачу Израилю 25 истребителей F-35A и двигателей на сумму примерно 2,5 миллиарда долларов.
7 октября 2023 года боевики радикального палестинского исламского движения ХАМАС масштабно атаковали Израиль с территории Сектора Газа. В первые дни атаки террористы убили 1200 человек и похитили около 253 израильтян и иностранцев.
В ответ на вторжение, в конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию против ХАМАС в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор. От масштабных боевых действий и обстрелов в регионе погибли тысячи гражданских жителей.
На прошлой неделе в Дохе (Катар) начались многосторонние переговоры о прекращении огня. Администрация президента США Джо Байдена впервые призвала к немедленному прекращению огня в регионе.
25 марта Совет Безопасности ООН принял резолюцию о прекращении огня в Секторе Газа до завершения Рамадана. Однако Израиль отказался прекращать наступление на ХАМАС.
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