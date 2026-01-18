США таємно намагалися отримати інформацію про військові об'єкти в Гренландії, - Berlingske

2025 року США в умовах суворої конфіденційності намагалися домогтися від своїх данських колег у Гренландії інформації про військові об'єкти, порти й авіабази на острові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Berlingske .

Як пише видання, інформація була отримана з документів Збройних сил і Міністерства оборони, які були значною мірою відредаговані з міркувань національної безпеки.

Згідно з публікацією, контакт, судячи з усього, стався поза звичайними каналами, якими, як правило, є Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони і данське військове керівництво.

Зокрема, у січні 2025 року американський військовий двічі, з інтервалом у 6 днів, звертався по інформацію до данського військового командування в Гренландії.

"Перший запит інформації надійшов 16 січня 2025 року. 26 січня захист було знову проінформовано про те, що та сама неназвана людина запросила додаткову інформацію", - пише ЗМІ.

Йшлося, вочевидь, про інфраструктуру Гренландії, включно з критично важливою військовою інфраструктурою. Тобто - інформацію, яка могла б мати важливе значення для планування вторгнення США на острів. Однак незрозуміло, чи було інформацію фактично передано Вашингтону, і якщо так, то яку.

ЗМІ зазначає, що раніше того ж місяця син Трампа, Дональд Трамп-молодший, відвідав Гренландію. Це сталося 7 січня 2025 року.

Посольство США в Копенгагені повідомило газеті, що "нікого не повинно дивувати, що Сполучені Штати ведуть діалог і підтримують контакти з партнерами в Гренландії та Данії, "оскільки ми працюємо разом для гарантування безпеки в рамках альянсу і в Арктиці".