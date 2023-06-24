США та Захід були заскочені зненацька бунтом Пригожина в Росії, - CNN

Представники США та Заходу були заскочені зненацька бунтом керівника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина в РФ. Їх розвідка не передбачала, що він піде штурмувати Ростовську область своїми силами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Конфлікт між ПВК "Вагнера" і Міністерством оборони Росії досяг свого піку. Засновник ПВК Євген Пригожин звинуватив російських військових в ударі по тилових позиціях "вагнерівців". Після цього глава найманців заявив про "похід" на Москву.
Найманці вже зайняли Ростов. Також Reuters писало і про Воронеж.
За словами Пригожина, "вагнерівці" йтимуть до Москви, доки їм не видадуть міністра оборони Сергія Шойгу та голову Генштабу Валерія Герасимова.
Все, що відомо на цей час про демарш Пригожина - читайте в матеріалі агентства.
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