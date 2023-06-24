США та Захід були заскочені зненацька бунтом Пригожина в Росії, - CNN

Переворот у Росії

Конфлікт між ПВК "Вагнера" і Міністерством оборони Росії досяг свого піку. Засновник ПВК Євген Пригожин звинуватив російських військових в ударі по тилових позиціях "вагнерівців". Після цього глава найманців заявив про "похід" на Москву.

Найманці вже зайняли Ростов. Також Reuters писало і про Воронеж.

За словами Пригожина, "вагнерівці" йтимуть до Москви, доки їм не видадуть міністра оборони Сергія Шойгу та голову Генштабу Валерія Герасимова.

Все, що відомо на цей час про демарш Пригожина - читайте в матеріалі агентства.

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