США и Запад были застигнуты врасплох бунтом Пригожина в России, - CNN

Представители США и Запада были застигнуты врасплох бунтом руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ. Их разведка не предполагала, что он пойдет штурмовать Ростовскую область своими силами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Конфликт между ЧВК "Вагнера" и Министерством обороны России достиг своего пика. Основатель ЧВК Евгений Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловым позициям "вагнеровцев". После этого глава наемников заявил о "походе" на Москву.
Наемники уже заняли Ростов. Также Reuters писало и о Воронеже.
По словам Пригожина, "вагнеровцы" будут идти в Москву, пока им не выдадут министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.
Все, что известно на это время о демарше Пригожина - читайте в материале агентства.
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