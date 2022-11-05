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В Ірані повідомляють про успішне випробовування ракети-носія: що відомо

Новость на русском →
Іран, Субота 05 листопада 2022 20:08
В Ірані повідомляють про успішне випробовування ракети-носія: що відомо Фото: аерокосмічні сили КВІР повідомляють про успішне випробовування ракети-носія Qaem-100 (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Аерокосмічні сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) повідомили сьогодні про здійснення суборбітального запуску власного носія супутників Qaem-100.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tasnim News Agency.

У повідомленні йдеться про перший триступінчастий носій супутників на твердому паливі, розроблений аерокосмічними силами КВІР. Він може виводити на космічну орбіту на відстані 500 кілометрів над Землею супутники вагою 80 кг. Іранці планують вже найближчим часом використовувати ці ракети-носії для запуску Nahid - супутника, виготовленого Міністерством інформації та комунікаційних технологій Ірану.

КВІР повідомляють, що під час суботніх випробувань твердопаливний двигун, який використовувався для першого ступеня запуску під назвою Rafe, працював успішно.

Нещодавно повідомлялось, що Іран застосовує західні технології у своїх безпілотниках, хоча Тегеран запевняв у тому, що БПЛА використовує місцеві винаходи. Однак ЗМІ вдалося ідентифікувати цілу низку західних компонентів попри санкційну політику щодо Ірану.

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