США та союзники протидіють ПВК "Вагнера" на різних континентах, - Держдеп
Сполучені Штати Америки разом з союзниками стримують вплив російської приватної військової компанії "Вагнера" в Африці та на інших континентах.
Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
Він зазначив, що ситуація в країнах, де "Вагнер" втручається у внутрішні справи, дестабілізуєтсья і вони стають вразливішими.
"Ми працюємо разом із нашими союзниками й партнерами, аби приборкати вплив групи "Вагнера", - звісно, на Африканському континенті, а також інде", - сказав Пател.
Нагадаємо, що за даними CNN, російська приватна військова компанія "Вагнера" забезпечує Сили швидкого реагування Судану ракетами, допомагаючи у держперевороті.
На це очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Судан нібито має повне право звертатися за "послугами" ПВК "Вагнера".
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