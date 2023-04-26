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США та союзники протидіють ПВК "Вагнера" на різних континентах, - Держдеп

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Середа 26 квітня 2023 00:45
США та союзники протидіють ПВК "Вагнера" на різних континентах, - Держдеп Фото: заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Сполучені Штати Америки разом з союзниками стримують вплив російської приватної військової компанії "Вагнера" в Африці та на інших континентах.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що ситуація в країнах, де "Вагнер" втручається у внутрішні справи, дестабілізуєтсья і вони стають вразливішими.

"Ми працюємо разом із нашими союзниками й партнерами, аби приборкати вплив групи "Вагнера", - звісно, на Африканському континенті, а також інде", - сказав Пател.

Нагадаємо, що за даними CNN, російська приватна військова компанія "Вагнера" забезпечує Сили швидкого реагування Судану ракетами, допомагаючи у держперевороті.

На це очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Судан нібито має повне право звертатися за "послугами" ПВК "Вагнера".

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