США и союзники противодействуют ЧВК "Вагнера" на разных континентах, - Госдеп

Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками сдерживают влияние российской частной военной компании Вагнера в Африке и на других континентах.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Он отметил, что ситуация в странах, где "Вагнер" вмешивается во внутренние дела, дестабилизируется и они становятся более уязвимыми.

"Мы работаем вместе с нашими союзниками и партнерами, чтобы обуздать влияние группы "Вагнера", - конечно, на Африканском континенте, а также где-то еще", - сказал Пател.