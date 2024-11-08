США та союзники обговорюють відповідь на участь військ КНДР у війні проти Україні

"Ми консультуємося з нашими союзниками та партнерами щодо належної відповіді на розгортання північнокорейських солдатів у Курській області та їх потенційного залучення до бойових дій", - розповів він.

Водночас Міллер зазначив, що поки не може зробити офіційних оголошень щодо будь-яких конкретних рішень. Він додав, що "відповідь на агресію Росії є не лише відповіддю США". Тож речник Держдепартаменту нагадав, що з цією метою було зібрано цілу коаліцію, яка об'єднала півсотні країн.

"Від імені Сполучених Штатів ми продовжимо підтримувати Україну, ми надалі підтримуватимемо її на полі бою, і ми працюватимемо над збереженням альянсу, який ми створили", - заявив Міллер.

Крім того, речник Держдепартаменту сказав, що США також заявили про свої занепокоєння перед Китаєм у зв'язку із посиленням взаємодії між Росією і КНДР.