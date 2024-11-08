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США и союзники обсуждают ответ на участие войск КНДР в войне против Украины

Фото: представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Соединенные Штаты продолжают взаимодействие с союзниками и партнерами. Стороны работают над тем, чтобы дать ответ на развертывание войск КНДР вблизи границы Украины.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Государственного департамента.

"Мы консультируемся с нашими союзниками и партнерами относительно надлежащего ответа на развертывание северокорейских солдат в Курской области и их потенциальное вовлечение в боевые действия", - рассказал он.

В то же время Миллер отметил, что пока не может сделать официальных объявлений о каких-либо конкретных решениях. Он добавил, что "ответ на агрессию России является не только ответом США". Поэтому представитель Госдепартамента напомнил, что с этой целью была собрана целая коалиция, которая объединила полсотни стран.

"От имени Соединенных Штатов мы продолжим поддерживать Украину, мы будем в дальнейшем поддерживать ее на поле боя, и мы будем работать над сохранением альянса, который мы создали", - заявил Миллер.

Кроме того, представитель Госдепартамента сказал, что США также заявили о своих беспокойствах перед Китаем в связи с усилением взаимодействия между Россией и КНДР.

Напомним, что Южная Корея не исключает поставку вооружения Украине. Это будет зависеть от уровня привлечения Северной Кореи к войне против нашей страны. Соответствующее заявление сделал южнокорейский президент Юн Сок Йоль.

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