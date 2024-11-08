США и союзники обсуждают ответ на участие войск КНДР в войне против Украины

"Мы консультируемся с нашими союзниками и партнерами относительно надлежащего ответа на развертывание северокорейских солдат в Курской области и их потенциальное вовлечение в боевые действия", - рассказал он.

В то же время Миллер отметил, что пока не может сделать официальных объявлений о каких-либо конкретных решениях. Он добавил, что "ответ на агрессию России является не только ответом США". Поэтому представитель Госдепартамента напомнил, что с этой целью была собрана целая коалиция, которая объединила полсотни стран.

"От имени Соединенных Штатов мы продолжим поддерживать Украину, мы будем в дальнейшем поддерживать ее на поле боя, и мы будем работать над сохранением альянса, который мы создали", - заявил Миллер.

Кроме того, представитель Госдепартамента сказал, что США также заявили о своих беспокойствах перед Китаем в связи с усилением взаимодействия между Россией и КНДР.