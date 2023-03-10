ua ru
Пт, 10 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США та союзники докладуть усіх зусиль, щоб ракетні удари РФ не стали нормою, - Держдеп

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 10 березня 2023 01:15
США та союзники докладуть усіх зусиль, щоб ракетні удари РФ не стали нормою, - Держдеп Фото: представник Держдепартаменту США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати разом із союзниками не мають наміру залишатися байдужими до ракетних ударів по Україні і докладуть усіх зусиль, щоб вони не стали нормою.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

"Росія намагається зробити ці типи ударів новою нормою. Тому наш обов'язок полягає в тому, щоб працювати з союзниками та партнерами по всьому світу, щоб чітко наголосити, що це не може бути нормою", - наголосив представник Держдепу.

За його словами, минуло лише кілька тижнів відтоді, як останній раз завдавалися масштабних ударів по мирних містах України, по складах із сільськогосподарською продукцією, по об'єктах енергетичної та іншої критичної інфраструктури. І це свідчить про рівень жорстокості росіян.

Нагадаємо, у четвер окупанти в черговий раз масово обстріляли територію України. Внаслідок удару є загиблі, також зафіксовано пошкодження об'єктів енергетики та критичної інфраструктури.

Загалом росіяни випустили по Україні 81 ракету та 8 безпілотників. Сили ППО збили 34 ракети та 4 дрони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Вторгнення Росії до України ракетный удар
NEWS
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
Запорізька АЕС знеструмлена. Що сталося і які можуть бути наслідки
DAILY
Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Рік знущань та погроз. Як живуть українці на окупованих Росією територіях