США та союзники докладуть усіх зусиль, щоб ракетні удари РФ не стали нормою, - Держдеп

Сполучені Штати разом із союзниками не мають наміру залишатися байдужими до ракетних ударів по Україні і докладуть усіх зусиль, щоб вони не стали нормою.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг .

"Росія намагається зробити ці типи ударів новою нормою. Тому наш обов'язок полягає в тому, щоб працювати з союзниками та партнерами по всьому світу, щоб чітко наголосити, що це не може бути нормою", - наголосив представник Держдепу.

За його словами, минуло лише кілька тижнів відтоді, як останній раз завдавалися масштабних ударів по мирних містах України, по складах із сільськогосподарською продукцією, по об'єктах енергетичної та іншої критичної інфраструктури. І це свідчить про рівень жорстокості росіян.