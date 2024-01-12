UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США та союзники били по радарах та місцях запуску балістичних ракет, - голова Пентагону

Фото: голова Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати та союзники били в Ємені по об'єктах хуситів, які пов'язані з безпілотними літальними апаратами, балістичними та крилатими ракетами, а також береговими радарами.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

"У світлі незаконних, небезпечних і дестабілізуючих нападів хуситів, що підтримуються Іраном, сьогодні військові США та Сполученого Королівства за підтримки Австралії та Бахрейну, Канади та Нідерландів завдали ударів по військових об'єктах у контрольованих хуситами районах Ємену", - заявив Остін.

За його словами, удари були націлені на об'єкти, пов'язані з безпілотними літальними апаратами, а також місця запуску балістичних і крилатих ракет та береговим радарам хуситів.

"Ми без вагань захистимо наші сили, глобальну економіку та вільний рух законної торгівлі на одному з життєво важливих водних шляхів світу", - додав Остін.

Що передувало

Зазначимо, що сьогодні вночі, 12 січня, Сполучені Штати та Британія за підтримки союзників завдали масованого комбінованого удару по базах та інших військових об'єктах хуситів у Ємені.

Повідомляється, що внаслідок ударів було пошкоджено багато військових об'єктів. Але, як зазначають офіційні представники США, удари завдавалися максимально точно та виважено, щоб уникнути жертв серед мирного населення.

Все, що відомо про нічну атаку по військових об'єктах в Ємені - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонСполучені Штати АмерикиЙемен