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США и союзники били по радарам и местам запуска баллистических ракет, - глава Пентагона

Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты и союзники били в Йемене по объектам хуситов, которые связаны с беспилотными летательными аппаратами, баллистическими и крылатыми ракетами, а также береговыми радарами.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В свете незаконных, опасных и дестабилизирующих нападений хуситов, поддерживаемых Ираном, сегодня военные США и Соединенного Королевства при поддержке Австралии и Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по военным объектам в контролируемых хуситами районах Йемена", - заявил Остин.

По его словам, удары были нацелены на объекты, связанные с беспилотными летательными аппаратами, а также места запуска баллистических и крылатых ракет, и береговым радарам хуситов.

"Мы без колебаний защитим наши силы, глобальную экономику и свободное движение законной торговли на одном из жизненно важных водных путей мира", - добавил Остин.

Что предшествовало

Отметим, что сегодня ночью, 12 января, Соединенные Штаты и Британия при поддержке союзников нанесли массированный комбинированный удар по базам и другим военным объектам хуситов в Йемене.

Сообщается, что в результате ударов были повреждены многие военные объекты. Но, как отмечают официальные представители США, удары наносились максимально точно и взвешено, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Все, что известно о ночной атаке по военным объектам в Йемене - читайте в материале РБК-Украина.

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ПентагонСоединенные Штаты АмерикиЙемен