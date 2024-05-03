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США та Саудівська Аравія близькі до угоди щодо пакту безпеки в Секторі Газа, - Reuters

Фото: США та Саудівська Аравія близькі до угоди щодо пакту безпеки (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

США та Саудівська Аравія завершують роботу над угодою щодо забезпечення миру в Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Це довгострокова стратегія, яка стикається з численними перешкодами, не в останню чергу з невизначеністю щодо того, як розвиватиметься конфлікт у Газі.

Учасники переговорів США та Саудівської Аравії на цей час віддали пріоритет двосторонній угоді про безпеку, яка потім стане частиною ширшого пакета, представленого прем'єр-міністру Ізраїлю Біньямину Нетаньяху.

"Ми дуже близькі до досягнення угоди" щодо американо-саудівської частини пакету, заявив у четвер представник Держдепартаменту США Метью Міллер, передбачивши, що деталі можуть бути налагоджені "в дуже короткі терміни".

Ймовірно, ця частина плану вимагатиме офіційних гарантій США щодо захисту королівства, а також доступу Саудівської Аравії до сучаснішого американського озброєння в обмін на припинення закупівлі зброї Китаєм та обмеження інвестицій Пекіна до країни.

Очікується, що американо-саудівська угода про безпеку також включатиме обмін новітніми технологіями з Ер-Ріядом, включаючи штучний інтелект, за словами людей, знайомих із цим питанням.

Умови можуть бути узгоджені протягом кількох тижнів, повідомив американський урядовець на умовах анонімності.

З більшою ймовірністю умови, з якими зіткнеться Нетаньяху для приєднання до ширшої угоди, включатимуть припинення війни в Газі та узгодження шляху до палестинської державності, чому Нетаньяху завзято чинив опір.

Угода про нормалізацію відносин також зміцнить обороноздатність Ізраїлю проти заклятого ворога Ірану та забезпечить президенту США Джо Байдену дипломатичну перемогу напередодні президентських виборів 5 листопада.

 

Війна в Секторі Газа

Раніше ми писали, що через ситуацію в секторі Газа Туреччина призупинила всю торгівлю з Ізраїлем.

Також ми писали, що Франція озвучила Ізраїлю умови для миру Близького Сходу.

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Сполучені Штати АмерикиІзраїльСектор ГазаСаудовская Аравия