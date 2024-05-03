США и Саудовская Аравия близки к соглашению по пакту безопасности в Секторе Газа, - Reuters

Это долгосрочная стратегия, которая сталкивается с многочисленными препятствиями, не в последнюю очередь с неопределенностью относительно того, как будет развиваться конфликт в Газе.

Участники переговоров США и Саудовской Аравии на данный момент отдали приоритет двустороннему соглашению о безопасности, которое затем станет частью более широкого пакета, представленного премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

“Мы очень близки к достижению соглашения” по американо-саудовской части пакета, заявил в четверг представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, предсказав, что детали могут быть улажены “в очень короткие сроки”.

Вероятно, эта часть плана потребует официальных гарантий США по защите королевства, а также доступа Саудовской Аравии к более современному американскому вооружению в обмен на прекращение закупок оружия Китаем и ограничение инвестиций Пекина в страну.

Ожидается, что американо-саудовское соглашение о безопасности также будет включать обмен новейшими технологиями с Эр-Риядом, включая искусственный интеллект, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

Условия могут быть согласованы в течение нескольких недель, сообщил американский чиновник на условиях анонимности.

С большей вероятностью, условия, с которыми столкнется Нетаньяху для присоединения к более широкой сделке, будут включать прекращение войны в Газе и согласование пути к палестинской государственности, чему Нетаньяху упорно сопротивлялся.

Соглашение о нормализации отношений также укрепит обороноспособность Израиля против заклятого врага Ирана и обеспечит президенту США Джо Байдену дипломатическую победу в преддверии президентских выборов 5 ноября.