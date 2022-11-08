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США та Росія готуються відновити переговори щодо контролю над ядерною зброєю

Фото: США та Росія готуються відновити переговори щодо контролю над ядерною зброєю (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія і США готуються протягом наступних тижнів зустрітися для обговорення відновлення інспекцій об'єктів атомної зброї в межах нового Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3). Відповідні переговори були призупинені з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Речник Державного департаменту США підтвердив підготовку засідання двосторонньої консультативної комісії, але відмовився повідомити, коли і де воно відбудеться. Він додав, що США сподіваються на конструктивну сесію.

При цьому два джерела видання в Москві заявили, що ймовірним місцем зустрічі може бути єгипетський Каїр. У Женеві засідання комісії Росія провести не хоче, оскільки Швейцарія приєдналася до санкцій проти неї у зв'язку з повномасштабною агресією.

Двостороння консультативна комісія, яка займається практичними питаннями виконання СНО-3, востаннє збиралася в Женеві в жовтні 2021 року. Після початку повномасштабного вторгнення РФ США призупинили її роботу.

Очікується, що на засіданні комісії американська сторона порушить питання відновлення інспекцій. У серпні Росія не допустила американських інспекторів на свої ядерні об'єкти, посилаючись на візові обмеження для росіян, які, за її словами, унеможливлюють їхній доступ до США

У Москві раніше закликали до відновлення широкого діалогу зі США, зокрема й щодо договору, який замінить чинний Договір про СНО. США своєю чергою заявили, що це неможливо, поки не відновляться інспекції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 8 серпня влада Росії вирішила призупинити інспекцію ядерних об'єктів РФ Сполученими Штатами. Така можливість передбачена Договором про скорочення наступальних озброєнь між країнами.

Також раніше ми писали, що Сполучені Штати і Росія можуть відновити переговори про проведення інспекцій в рамках договору про скорочення наступального озброєння (ДСНО).

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