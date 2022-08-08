Россия приостановила доступ инспекторов США к своим ядерным объектам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД России .

По информации ведомства, в понедельник, 8 августа, РФ информировала США о закрытии доступа к инспекции ядерных объектов. В МИД объяснили такое решение тем, что Вашингтон хочет перезапуска инспекционной деятельности, на условиях, которые якобы "создают для Соединенных Штатов преимущества и не учитывают реалии".

"Они (новые условия США - ред.) фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории", - рассказали в МИД РФ.

Также там отметили, что в связи с санкциями США "самолеты России не могут доставить инспекторов на территорию Соединенных Штатов, поскольку для них закрыто воздушное пространство". В ведомстве страны-агрессора добавили, что аналогичных ограничений в сторону американских инспекторов не утверждали.

Стоит заметить, что Россия и США еще в январе 2022 года продлили действие Договора о сокращении наступательных вооружений между странами до 2026 года. Документ предусматривает взаимный контроль над постепенным уменьшением количества ядерного оружия в арсенале стран.