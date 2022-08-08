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Россия приостановила доступ инспекторов США к своим ядерным объектам

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Москва, Понедельник 08 августа 2022 20:19
Россия приостановила доступ инспекторов США к своим ядерным объектам Фото: Россия приостановила доступ инспекторов США к своим ядерным объектам (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти России решили приостановить инспекцию ядерных объектов РФ Соединенными Штатами. Такая возможность предусмотрена Договором о сокращении наступательных вооружений между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД России.

По информации ведомства, в понедельник, 8 августа, РФ информировала США о закрытии доступа к инспекции ядерных объектов. В МИД объяснили такое решение тем, что Вашингтон хочет перезапуска инспекционной деятельности, на условиях, которые якобы "создают для Соединенных Штатов преимущества и не учитывают реалии".

"Они (новые условия США - ред.) фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории", - рассказали в МИД РФ.

Также там отметили, что в связи с санкциями США "самолеты России не могут доставить инспекторов на территорию Соединенных Штатов, поскольку для них закрыто воздушное пространство". В ведомстве страны-агрессора добавили, что аналогичных ограничений в сторону американских инспекторов не утверждали.

Стоит заметить, что Россия и США еще в январе 2022 года продлили действие Договора о сокращении наступательных вооружений между странами до 2026 года. Документ предусматривает взаимный контроль над постепенным уменьшением количества ядерного оружия в арсенале стран.

Напомним, ранее в Госдепе США заявили, что их страна планирует начать переговоры с Россией по замене Договора об СНВ, истекающего в 2026 году, но конкретных сроков возобновления диалога в этой области нет.

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