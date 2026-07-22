США та Росія готуються до переговорів: Рубіо розкрив деталі

Про що поговорять

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що 23 липня зустрінеться із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

За словами голови американської дипломатії, сторони мають намір обговорити, зокрема, питання, пов'язані з пошуком шляхів досягнення миру в російсько-українській війні.

Під час спілкування з журналістами кореспондент Алекс Рауфоглу запитав Рубіо, чи має намір він чинити тиск на російського міністра щодо України.

"Недоречно говорити про тиск, я говоритиму з ним про це… США залишаються відкритими і прагнуть відігравати конструктивну роль у питанні завершення війни", – сказав Марко Рубіо.

Що раніше казав Лавров

Раніше цього ж дня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що його зустріч із Марко Рубіо відбудеться 23 липня.

За словами глави російського зовнішньополітичного відомства, під час переговорів він має намір поцікавитись у американського колеги можливістю швидкого врегулювання війни, яку Росія веде проти України.

Попередні контакти

Наприкінці травня Сергій Лавров провів телефонну розмову із Марко Рубіо. Тоді, як стверджувала російська сторона, міністр "офіційно довів до американської сторони" інформацію про те, що російські військові "приступають до системних і послідовних ударів по об'єктах, що використовуються для потреб ЗСУ, і по центрах прийняття відповідних рішень".

Коментуючи ці заяви, Марко Рубіо наголосив, що російські удари по території України лише підтверджують необхідність якнайшвидше припинити війну. За його словами, "війна має закінчитися".