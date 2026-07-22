США и Россия готовятся к переговорам: Рубио раскрыл детали

О чем поговорят

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что 23 июля встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По словам главы американской дипломатии, стороны намерены обсудить в том числе вопросы, связанные с поиском путей достижения мира в российско-украинской войне.

Во время общения с журналистами корреспондент Алекс Рауфоглу спросил Рубио, намерен ли он оказывать давление на российского министра в вопросе Украины.

"Неуместно говорить о давлении, я буду говорить с ним об этом… США остаются открытыми и стремятся играть конструктивную роль в вопросе завершения войны", – сказал Марко Рубио.

Что ранее говорил Лавров

Ранее в этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что его встреча с Марко Рубио состоится 23 июля.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, во время переговоров он намерен поинтересоваться у американского коллеги возможностью быстрого урегулирования войны, которую Россия ведет против Украины.

Предыдущие контакты

В конце мая Сергей Лавров провел телефонный разговор с Марко Рубио. Тогда, как утверждала российская сторона, министр "официально довел до американской стороны" информацию о том, что российские военные "приступают к системным и последовательным ударам по используемым для нужд ВСУ объектам в Киеве и по центрам принятия соответствующих решений".

Комментируя эти заявления, Марко Рубио подчеркнул, что российские удары по территории Украины лишь подтверждают необходимость как можно скорее прекратить войну. По его словам,"война должна закончиться".