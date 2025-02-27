США та РФ зустрілися вдруге за місяць: що відомо про переговори

Що відомо про другу зустріч США та РФ

Прокремлівські ЗМІ написали, що російська делегація приїхала на переговори зі США щодо роботи посольств. Вони проходять у Стамбулі (Туреччина). Повідомляється, що переговори буде закрито для преси. Склади делегацій не також не розкривалися.

Росіяни стверджують, що переговори вже розпочалися. Мовляв, вони по плану мали розпочатися о 10 ранку за місцевим часом (о 09:00 за Києвом).

Напередодні, глава МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що у зустрічі візьмуть участь "дипломати високого рівня, експерти". Він додав, що за підсумками зустрічі нібито буде "зрозуміло", наскільки сторони "можуть рухатися швидко і ефективно".

По суті сьогодні в Стамбулі відбувається технічна зустріч між американською та російською делегаціями, про що заявляв офіційний представник МЗС Туреччини Онджу Кечелі.

При цьому не повідомлялося, що сторони обговорюватимуть питання війни в Україні. Водночас Туреччина наголосила, що "готова надати усіляку підтримку мирним зусиллям".

Чим завершився перший раунд перемовин сторін у Саудівській Аравії

Нагадаємо, що 18 лютого 2025 року в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, відбулися переговори між делегаціями США та Росії, які тривали приблизно 4,5 години. Це була перша зустріч такого рівня з початку повномасштабної російської агресії проти України.

Американську сторону представляли держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волтц та спецпосланець президента Стів Віткофф. Від росіян були глава МЗС РФ Сергій Лавров, помічник диктатора Путіна Юрій Ушаков та голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Сторони домовилися створити "механізм консультацій для усунення недоліків у двосторонніх відносинах" та "призначити високопоставлені команди для роботи над якнайшвидшим припиненням війни в Україні".

За підсумками зустрічі держсекретар США заявив, що для припинення будь-якого конфлікту "всі сторони повинні йти на поступки, і важливо визначити, які саме".

Крім того, в Ер-Ріяді Москва та Вашингтон домовилися відновити чисельність персоналу своїх посольств. Як сказав Рубіо, "ефективна комунікація залежить від роботи дипломатичних каналів, інакше всі переговори щодо України можуть зайти в глухий кут".

Зі свого боку Росія також виступила із заявами. Лавров стверджує, що США нібито пропонували РФ "запровадити мораторій на удари по енергетичних об'єктах", однак Москва відмовилася.

Президент України Володимир Зеленський критично оцінив переговори США та РФ, зазначивши, що Сполучені Штати таким чином допомогли Путіну вийти з міжнародної ізоляції. Він наголосив на необхідності участі України та європейських країн у подібних перемовинах для забезпечення справедливих та стійких рішень щодо безпеки.

Натомість президент США Дональд Трамп різко висловився про відсутність України на переговорах у Саудівській Аравії. Коментуючи можливе розчарування Києва через відсутність на переговорах він, сказав, що це він "розчарований" через довгу тривалість війни.

"Це я розчарований, що йде війна вже три роки. Цього б не сталося, якби я був президентом. Вони розчаровані, що не отримали місце за столом, але в них було три роки", - сказав Трамп та додав, що здатний "покласти край цій війні".