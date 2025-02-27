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США и РФ встретились второй раз за месяц: что известно о переговорах

Фото: США и РФ встретились второй раз за месяц для переговоров (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

США и Россия проводят уже вторую встречу за месяц. Сегодня их представители собрались в Стамбуле и, как официально заявлено, обсудят вопрос "нормализации работы посольств" двух стран.

Что известно о втором раунде переговоров США и РФ - собрало РБК-Украина в материале ниже.

Что известно о второй встрече США и РФ 

Прокремлевские СМИ написали, что российская делегация приехала на переговоры с США по работе посольств. Они проходят в Стамбуле (Турция). Сообщается, что переговоры будут закрыты для прессы. Составы делегаций также не раскрывались.

Россияне утверждают, что переговоры уже начались. Мол, они по плану должны были начаться в 10 утра по местному времени (в 09:00 по Киеву).

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что во встрече примут участие "дипломаты высокого уровня, эксперты". Он добавил, что по итогам встречи якобы будет "понятно", насколько стороны "могут двигаться быстро и эффективно".

По сути сегодня в Стамбуле проходит техническая встреча между американской и российской делегациями, о чем заявлял официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели.

При этом не сообщалось, что стороны будут обсуждать вопросы войны в Украине. В то же время Турция подчеркнула, что "готова оказать всяческую поддержку мирным усилиям".

Чем завершился первый раунд переговоров сторон в Саудовской Аравии

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