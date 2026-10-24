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США та РФ обговорювали газовий проєкт на Алясці в обмін на послаблення санкцій, - FT

11:27 24.10.2026 Сб
2 хв
aimg Тетяна Степанова
США та РФ обговорювали газовий проєкт на Алясці в обмін на послаблення санкцій, - FT Фото: російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Представники США та Росії на високому рівні обговорювали скасування санкцій проти російського флагманського проєкту "Арктик СПГ-2" в обмін на участь компанії "Новатек" в американському газовому проєкті на Алясці вартістю 25 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fanancial Times.

Колишній гендиректор Polar Train LNG Джоел Ріддл заявив, що російська компанія "Новатек" фінансувала проєкт газового термінала на Алясці та визначала його стратегічний напрямок ще до отримання необхідних дозволів американської влади.

За його словами, через побоювання порушення санкцій він пішов із компанії у вересні. Слідом звільнилося майже все керівництво, зокрема фінансовий директор.

FT ознайомилася з листуванням, у якому топменеджер "Новатек" обговорює фінансування проєкту та пришвидшення переказів.

За даними співрозмовників видання, проєкт фігурував у переговорах Вашингтона й Москви щодо можливих бізнес-домовленостей на тлі спроб завершити війну проти України.

Обговорювалася допомога "Новатек" у будівництві термінала на Алясці в обмін на зняття санкцій із російського "Арктик СПГ-2".

Проєкт запускали за участю інвестора Джентрі Біча, пов'язаного із сім'єю Трампа. Виконувачем обов'язків гендиректора після Ріддла став колишній керівник російського підрозділу Goldman Sachs Тім Токінгтон.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін уклали угоду щодо постачання на світовий ринок російського дизельного пального, що свідчить про часткове скасування санкцій з РФ.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Аляска Санкції проти Росії
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