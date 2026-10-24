США и РФ обсуждали газовый проект на Аляске в обмен на ослабление санкций, - FT

Представители США и России на высоком уровне обсуждали упразднение санкций против российского флагманского проекта "Арктик СПГ-2" в обмен на участие компании "Новатек" в американском газовом проекте на Аляске стоимостью 25 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fanancial Times .

Бывший гендиректор Polar Train LNG Джоэл Риддл заявил, что российская компания "Новатек" финансировала проект газового терминала на Аляске и определяла его стратегическое направление еще до получения необходимых разрешений американских властей.

По его словам, из-за опасений нарушения санкций он ушел из компании в сентябре. Следом уволилось почти все руководство, в том числе финансовый директор.

FT ознакомилась с перепиской, в которой топ-менеджер "Новатек" обсуждает финансирование проекта и ускорение переводов.

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По данным собеседников издания, проект фигурировал в переговорах Вашингтона и Москвы о возможных бизнес-договоренностях на фоне попыток завершить войну против Украины.

Обсуждалась помощь "Новатек" в строительстве терминала на Аляске в обмен на снятие санкций с российского "Арктика СПГ-2".

Проект запускали с участием инвестора Джентри Бича, связанного с семьей Трампа. Исполняющим обязанности гендиректора после Риддла стал бывший руководитель российского подразделения Goldman Sachs Тим Токингтон.