США та Японія вперше визначили Китай гіпотетичним ворогом під час навчань, - Kyodo

Загроза нападу Китаю на Тайвань

Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію і намагається відновити над нею повний контроль. Однак Тайвань вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

Як заявляв директор ЦРУ Вільям Бернс, американська розвідка має дані, що китайський лідер Сі Цзіньпін готує армію до вторгнення в Тайвань до 2027 року.

Аналітики американського Bloomberg оцінюють, що військове вторгнення Китаю на Тайвань обійдеться світовій економіці у 10 трильйонів доларів. Це відповідає приблизно 10% світового ВВП, що затьмарює удар від війни Росії проти України, пандемії COVID та світової фінансової кризи.

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