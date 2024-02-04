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США и Япония впервые определили Китай гипотетическим врагом во время учений, - Kyodo

Фото: президент США Джо Байден и премьер Японии Фумио Кисида (flickr.com/whitehouse)
Автор: Дмитрий Левицкий

США и Япония впервые назвали Китай гипотетическим врагом во время своих совместных командно-штабных учений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Угроза нападения Китая на Тайвань

Китай рассматривает Тайвань как сепаратистскую провинцию и пытается восстановить над ней полный контроль. Однако Тайвань считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

Как заявлял директор ЦРУ Уильям Бернс, у американской разведки данные, что китайский лидер Си Цзиньпин готовит армию к вторжению в Тайвань до 2027 года.

Аналитики американского Bloomberg оценивают, что военное вторжение Китая на Тайвань обойдется мировой экономике в 10 триллионов долларов. Это соответствует примерно 10% мирового ВВП, омрачающего удар от войны России против Украины, пандемии COVID и мирового финансового кризиса.

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