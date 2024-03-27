США та Південна Корея створили групу для блокування постачання російської нафти до КНДР

Перше засідання групи відбулося у Вашингтоні 26 березня. У зустрічі взяли участь понад 30 чиновників з міністерств та відомств, які відповідають за дипломатію, розвідку, санкції та морську заборону, йдеться у заяві міністерства закордонних справ Південної Кореї.

Обидві сторони висловили стурбованість з приводу поставок Росією нафти до Північної Кореї та обговорили шляхи припинення незаконної співпраці між Москвою та Пхеньяном, йдеться у заяві.

"Нафта є важливим ресурсом для ядерних та ракетних розробок та військової могутності Північної Кореї", - йдеться у заяві.

Санкції ООН

Відповідно до обмежень РБ ООН, запроваджених щодо ядерних озброєнь та ракетних програм Північної Кореї, Пхеньян обмежений імпортом 4 млн барелів сирої нафти та 500 тисяч барелів нафтопродуктів на рік.

Існує велика ймовірність того, що Росія накладе вето на резолюцію ООН, яка закликає до продовження мандату групи експертів, яка стежить за санкціями щодо Північної Кореї, повідомив Reuters минулого тижня дипломат ООН.

Експертна група ООН, яка стежить за виконанням санкцій, заявила цього місяця, що танкери під прапором Північної Кореї, можливо, доставили понад 1,5 млн барелів нафтопродуктів у період з 1 січня по 15 вересня минулого року.

Сполучені Штати та Південна Корея заявляють, що Північна Корея постачала Росії зброю для використання в Україні.

Комерційні супутникові знімки показують, що північнокорейські нафтові танкери, зокрема деякі судна, які потрапили під санкції, останніми тижнями відвідували російські порти.

Цільова група США і Південної Кореї розглядає потенційні дії з порушення мереж закупівель нафтопродуктів Північної Кореї, включаючи викриття діяльності з ухилення від санкцій, введення односторонніх санкцій, а також залучення приватного сектора і третіх сторін по всьому регіону, які свідомо чи мимоволі сприяють постачанню нафти, заявив Держдепартамент США.

У майбутньому спеціальна група може зайнятися іншими областями ухилення від санкцій, включаючи продаж вугілля.