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США и Южная Корея создали группу для блокирования поставок российской нефти в КНДР

Фото: Российская нефть в КНДР будет заблокирована США и Южной Кореей (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Соединенные Штаты и Южная Корея создали новую рабочую группу, призванную помешать Северной Корее незаконно закупать нефть, поскольку тупиковая ситуация в Совете Безопасности ООН ставит под сомнение будущее международных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Первое заседание группы прошло в Вашингтоне 26 марта. Во встрече приняли участие более 30 чиновников из министерств и ведомств, отвечающих за дипломатию, разведку, санкции и морской запрет, говорится в заявлении министерства иностранных дел Южной Кореи.

Обе стороны выразили обеспокоенность по поводу поставок Россией нефти в Северную Корею и обсудили пути приостановки незаконного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, говорится в заявлении.

"Нефть является важным ресурсом для ядерных и ракетных разработок и военной мощи Северной Кореи", - говорится в заявлении.

Санкции ООН

В соответствии с ограничениями СБ ООН, введенными в отношении ядерных вооружений и ракетных программ Северной Кореи, Пхеньян ограничен импортом 4 млн баррелей сырой нефти и 500 тысяч баррелей нефтепродуктов в год.

Существует большая вероятность того, что Россия наложит вето на резолюцию ООН , призывающую к продлению мандата группы экспертов, которая следит за санкциями в отношении Северной Кореи, сообщил Reuters на прошлой неделе дипломат ООН.

Экспертная группа ООН, которая следит за выполнением санкций, заявила в этом месяце, что танкеры под флагом Северной Кореи, возможно, доставили более 1,5 млн баррелей нефтепродуктов в период с 1 января по 15 сентября прошлого года.

Соединенные Штаты и Южная Корея заявляют, что Северная Корея поставляла России оружие для использования в Украине.

Коммерческие спутниковые снимки показывают, что северокорейские нефтяные танкеры, в том числе некоторые суда, попавшие под санкции, в последние недели посещали российские порты.

Целевая группа США и Южной Кореи рассматривает потенциальные действия по нарушению сетей закупок нефтепродуктов Северной Кореи, включая разоблачение деятельности по уклонению от санкций, введение односторонних санкций, а также привлечение частного сектора и третьих сторон по всему региону, которые сознательно или невольно содействуют поставкам нефти, заявил Госдепартамент США.

В будущем специальная группа может заняться другими областями уклонения от санкций, включая продажу угля.

 

Напомним, по данным Госдепа, с сентября 2023 года Северная Корея поставила России более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами или материалами, которые связаны с боеприпасами.

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