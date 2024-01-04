США та Південна Корея провели спільні військові навчання біля кордону з КНДР

Повідомляється, що навчання мотострілецької бригади південнокорейської армії та бронетанкової бригади "Страйкер" армії США покликані перевірити та підвищити бойову готовність, моделюючи агресію ймовірного супротивника.

За даними південнокорейської армії, навчання тривали тиждень – з 29 грудня до 4 січня. Союзники різко збільшили масштаб та інтенсивність спільних навчань минулого року на тлі ескалації напруженості на Корейському півострові, оскільки Пхеньян зазнав як балістичних ракет великої дальності, так і тактичної зброї, призначеної для поразки цілей у Тихому океані.

У спільних навчаннях було задіяно понад 110 одиниць бойової техніки, включаючи танки південнокорейської армії, зенітну артилерію та бойові землерийні машини, а також американську штурмову авіацію та бойові броньовані машини.

Навчання Південної Кореї та союзників

В останні роки Південна Корея активізувала військові навчання із союзниками на тлі загроз з боку КНДР.

Так, наприкінці грудня Південна Корея провела незалежні навчання, що імітують ядерну атаку Північної Кореї, в рамках зусиль щодо відточення можливостей реагування на військові загрози Півночі.

Також повідомлялося, що понад 1000 південнокорейських військових, поліцейських та співробітників служб екстреної допомоги в середу взяли участь у рідкісних навчаннях з оборони, що імітують напад Північної Кореї на Сеул. Під час навчань було змодельовано напади на великий об'єкт водопостачання, станції телефонної мережі, а також підземний коридор зв'язку та силового кабелю.