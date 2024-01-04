США и Южная Корея провели совместные военные учения у границы с КНДР

Сообщается, что учения мотострелковой бригады южнокорейской армии и бронетанковой бригады "Страйкер" армии США призваны проверить и повысить боевую готовность, моделируя агрессию вероятного противника.

По данным южнокорейской армии, учения длились неделю – с 29 декабря по 4 января. Союзники резко увеличили масштаб и интенсивность совместных учений в прошлом году на фоне эскалации напряженности на Корейском полуострове, поскольку Пхеньян испытал как баллистические ракеты большой дальности, так и тактическое оружие, предназначенное для поражения целей в Тихом океане.

В совместных учениях было задействовано более 110 единиц боевой техники, включая танки южнокорейской армии, зенитную артиллерию и боевые землеройные машины, а также американская штурмовая авиация и боевые бронированные машины.

Учения Южной Кореи и союзников

В последние годы Южная Корея активизировала военные учения с союзниками на фоне угроз со стороны КНДР.

Так, в конце декабря Южная Корея провела независимые учения, имитирующие ядерную атаку Северной Кореи, в рамках усилий по оттачиванию возможностей реагирования на военные угрозы Севера.

Также сообщалось, что более 1000 южнокорейских военных, полицейских и сотрудников служб экстренной помощи в среду приняли участие в редких учениях по обороне, имитирующих нападение Северной Кореи на Сеул. Во время учений были смоделированы нападения на крупный объект водоснабжения, станции телефонной сети, а также подземный коридор связи и силового кабеля.