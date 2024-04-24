США та Південна Корея провели навчання з боротьби з перешкодами для GPS з боку КНДР

Ескадрилья космічних операцій ВПС і Космічні сили США в Південній Кореї сформували інтегровану групу для проведення навчань у рамках Корейських льотних навчань (KFT), щорічних великомасштабних навчань повітряних сил.

Це перший випадок участі інтегрованої групи космічних операцій у KFT - двотижневих навчаннях, які відбуваються з 12 квітня на авіабазі в Гунсані, за 178 кілометрів на південь від Сеула.

Під час навчань союзні сили змоделювали сценарії щодо запобігання перешкодам супутникового зв'язку і підвищення точності систем GPS проти потенційних північнокорейських загроз. Використовуючи дані, зібрані американськими військовими супутниками, вони передавали координати атак перешкод і відповідну інформацію союзним силам, що дало змогу південнокорейським і американським винищувачам точно націлюватися на джерело атак перешкод.

Команда також обговорила способи інтеграції південнокорейських супутників-шпигунів у реальні місії та операції, щоб підготуватися до їхнього розгортання в майбутньому.

