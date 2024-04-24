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США и Южная Корея провели учения по борьбе с помехами для GPS со стороны КНДР

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Южная Корея и Соединенные Штаты провели совместные космические учения, чтобы противостоять атакам Северной Кореи по глушению системы глобального позиционирования (GPS) и другим космическим угрозам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Эскадрилья космических операций ВВС и Космические силы США в Южной Корее сформировали интегрированную группу для проведения учений в рамках Корейских летных учений (KFT), ежегодных крупномасштабных учений воздушных сил.

Это первый случай участия интегрированной группы космических операций в KFT - двухнедельных учениях, которые проходят с 12 апреля на авиабазе в Гунсане, в 178 километрах к югу от Сеула.

В ходе учений союзные силы смоделировали сценарии по предотвращению помех спутниковой связи и повышению точности систем GPS против потенциальных северокорейских угроз. Используя данные, собранные американскими военными спутниками, они передавали координаты атак помех и соответствующую информацию союзным силам, что позволило южнокорейским и американским истребителям точно нацеливаться на источник атак помех.

Команда также обсудила способы интеграции южнокорейских спутников-шпионов в реальные миссии и операции, чтобы подготовиться к их развертыванию в будущем.

 

Военные учения США

В первой половине 2024 года НАТО провело ряд масштабных учений под общим названием Steadfast Defender-24. Польша стала одним из ключевых участников, принимая и размещая на своей территории значительные силы и технику союзников.

С 4 по 15 марта в северных регионах Финляндии, Швеции и Норвегии развернулись крупные военные маневры Nordic Response 24. В них задействовали около 20 000 военнослужащих из 14 стран.

В конце февраля у берегов Сицилии прошли морские учения НАТО Dynamic Manta. Целью маневров стало тестирование и совершенствование возможностей Альянса по реагированию на кризисные ситуации.

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Соединенные Штаты АмерикиКНДРЮжная Корея