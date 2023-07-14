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США та Південна Корея провели навчання зі стратегічним бомбардувальником після запуску КНДР балістичної ракети

Фото: США та Південна Корея провели навчання зі стратегічним бомбардувальником (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновський

Південна Корея та США провели спільні навчання з участю стратегічного бомбардувальника B-52H, який може нести ядерний заряд. Таким чином вони відповіли на нещодавні запуски Північною Кореєю балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Зазгачається, що навчання відбулись в повітряному просторі над Корейським півостровом. В них брали участь літаки F-15K, F-16 та B-52H. Останній є американським міжконтинентальним стратегічним бомбардувальником, здатним нести ядерний заряд.

"Під час цих навчань Південна Корея і Сполучені Штати розширили спільні оперативні можливості за рахунок швидкого розгортання засобів розширеного стримування США, які були своєчасно скоординовані", - йдеться в повідомленні.

Запуск балістичних ракет КНДР

КНДР продовжила свої регулярні запуски балістичних ракет - таким чином країна намагається незаконно розробити твердопаливну ракету з можливістю нести ядерний заряд.

12 липня КНДР вчергове запустила балістичну ракету в бік Японського моря, а через день повторила ці ж випробування.

В G7 та Євросоюзі засудили такі дії КНДР та закликали Радбез ООН вжити негайних заходів щодо країни.

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