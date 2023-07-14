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США и Южная Корея провели учения со стратегическим бомбардировщиком после запуска КНДР баллистической ракеты

Фото: США и Южная Корея провели обучение со стратегическим бомбардировщиком (wikipedia.org)
Автор: Антон Малиновский

Южная Корея и США провели совместные учения с участием стратегического бомбардировщика B-52H, который может нести ядерный заряд. Таким образом, они ответили на недавние запуски Северной Кореей баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Образуется, что учения прошли в воздушном пространстве над Корейским полуостровом. В них участвовали самолеты F-15K, F-16 и B-52H. Последний является американским межконтинентальным стратегическим бомбардировщиком, способным нести ядерный заряд.

"В ходе этих учений Южная Корея и Соединенные Штаты расширили общие оперативные возможности за счет быстрого развертывания средств расширенного сдерживания США, своевременно скоординированных", - говорится в сообщении.

Запуск баллистических ракет КНДР

КНДР продолжила свои регулярные запуски баллистических ракет – таким образом страна пытается незаконно разработать твердотопливную ракету с возможностью нести ядерный заряд.

12 июля КНДР в очередной раз запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, а через день повторила эти же испытания.

В G7 и Евросоюзе осудили такие действия КНДР и призвали Совбез ООН принять немедленные меры по отношению к стране.

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Соединенные Штаты АмерикиКНДРЮжная Корея