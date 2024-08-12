США та Південна Корея проведуть масштабні військові навчання на тлі загроз КНДР

Щорічні навчання "Щит свободи Ульчі" (UFS) відбуватимуться з 19 до 29 серпня і включатимуть в себе основні командно-штабні навчання на основі комп'ютерного моделювання, а також одночасні польові навчання і навчання з цивільної оборони.

Зазначається, що цього року війська відпрацьовуватимуть реагування на загрози з боку КНДР в усіх сферах, включно з ракетними атаками, глушінням GPS-сигналів, кібератаками тощо і впроваджуватимуть досвід останніх збройних конфліктів у світі. Найбільшу увагу союзники приділять посиленню своїх можливостей для стримування й захисту від зброї масового знищення.

Крім південнокорейських і американських військ до навчань приєднаються представники кількох країн-членів командування ООН UNC, уповноваженого слідкувати за дотриманням Сеулом і Пхеньяном перемир’я, яке встановлене після Корейської війни 1950-53 років.

Водночас зауважується, що Північна Корея засуджує спільні навчання союзників, називаючи їх репетицією вторгнення в КНДР. Пхеньян у відповідь проводить власні військові маневри чи випробування зброї. Водночас Вашингтон і Сеул відкидають подібні звинувачення і зазначають, що їх спільні навчання мають оборонний характер.