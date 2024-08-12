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США и Южная Корея проведут масштабные военные учения на фоне угроз КНДР

Фото: военные учения Южной Кореи и США (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На следующей неделе США и Южная Корея начнут масштабные совместные военные учения. Они пройдут с участием всех видов войск с целью укрепления готовности к противодействию новым угрозам КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Ежегодные учения "Щит свободы Ульчи" (UFS) будут проходить с 19 по 29 августа и включать в себя основные командно-штабные учения на основе компьютерного моделирования, а также одновременные полевые учения и учения по гражданской обороне.

Отмечается, что в этом году войска будут отрабатывать реагирование на угрозы со стороны КНДР во всех сферах, включая ракетные атаки, глушение GPS-сигналов, кибератаки и т.д. и внедрять опыт последних вооруженных конфликтов в мире. Наибольшее внимание союзники уделят укреплению своих возможностей для сдерживания и защиты от оружия массового поражения.

Помимо южнокорейских и американских войск к учениям присоединятся представители нескольких стран-членов командования ООН UNC, уполномоченного следить за соблюдением Сеулом и Пхеньяном перемирия, установленного после Корейской войны 1950-53 годов.

В то же время отмечается, что Северная Корея осуждает совместные учения союзников, называя их репетицией вторжения в КНДР. Пхеньян в ответ проводит свои военные маневры или испытания оружия. В то же время Вашингтон и Сеул отвергают подобные обвинения и отмечают, что их совместные учения носят оборонительный характер.

Совместные учения США и Южной Кореи

Напомним, в апреле США и Южная Корея провели совместные морские учения в Японском море, чтобы отточить свои навыки сдерживания угроз безопасности на море и обеспечения безопасного судоходства на фоне угроз КНДР.

Также Южная Корея и Соединенные Штаты провели совместные космические учения с целью противостоять атакам Северной Кореи по глушению системы глобального позиционирования (GPS) и другим космическим угрозам.

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Соединенные Штаты АмерикиКНДРЮжная Корея