ua en ru
Сб, 22 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США та Південна Корея обговорили війну в Україні та постачання зброї з КНДР в Росію

Субота 22 червня 2024 15:56
UA EN RU
США та Південна Корея обговорили війну в Україні та постачання зброї з КНДР в Росію Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів розмову з міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юлом. Вони обговорили зростаюче військове співробітництво між КНДР і Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного департаменту США.

Під час розмови Блінкен засудив поглиблення військового співробітництва між КНДР і Росією, зокрема триваючі поставки зброї, що порушують резолюції Ради Безпеки ООН. Він також висловив подяку міністру закордонних справ Південної Кореї за постійну підтримку України.

Сторони підтвердили важливість міцного союзу між США та Південною Кореєю для глобального миру, безпеки та процвітання. Блінкен також подякував міністру Чо за постійну підтримку України. Обидві сторони домовилися продовжувати співпрацю у вирішенні викликів, що створює КНДР, та підтримувати стабільність у Південно-Китайському морі.

Візит Путіна до КНДР

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін здійснив свій перший за 20 років офіційний візит до Північної Кореї. Ймовірно, поїздка була пов'язана з пошуком додаткових постачань зброї для війни проти України.

Пыд час вызиту диктатори Путін та Кім Чен Ин підписали договір про стратегічне партнерство. Ця угода передбачає надання взаємної допомоги у випадку агресії проти одного з учасників цього договору.

Докладніше про візит Путіна до Пхеньяна - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки КНДР Південна Корея Війна в Україні
NEWS
Чи збільшуватимуть обмеження по світлу через атаку РФ: відповідь енергетиків
Чи збільшуватимуть обмеження по світлу через атаку РФ: відповідь енергетиків
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України