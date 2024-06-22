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США и Южная Корея обсудили войну в Украине и поставки оружия из КНДР в Россию

Суббота 22 июня 2024 15:56
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США и Южная Корея обсудили войну в Украине и поставки оружия из КНДР в Россию Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел разговор с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юлом. Они обсудили растущее военное сотрудничество между КНДР и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

В ходе разговора Блинкен осудил углубление военного сотрудничества между КНДР и Россией, в том числе продолжающиеся поставки оружия, нарушающие резолюцию Совета Безопасности ООН. Он также выразил благодарность министру иностранных дел Южной Кореи за постоянную поддержку Украины.

Стороны подтвердили важность крепкого союза между США и Южной Кореей для глобального мира, безопасности и процветания. Блинкен также поблагодарил министра Чо за постоянную поддержку Украины. Обе стороны договорились продолжать сотрудничество в решении вызовов, создаваемых КНДР, и поддерживать стабильность в Южно-Китайском море.

Визит Путина в КНДР

Недавно российский диктатор Владимир Путин совершил свой первый за 20 лет официальный визит в Северную Корею. По всей вероятности, поездка была связана с поиском дополнительных поставок оружия для войны против Украины.

В ходе визита диктаторы Путин и Ким Чен Ин подписали договор о стратегическом партнерстве. Настоящее соглашение предусматривает предоставление взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников настоящего договора.

Подробнее о визите Путина в Пхеньян - в материале РБК-Украина.

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