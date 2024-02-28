США та Південна Корея домовилися суворо боротися з передачею зброї між КНДР і Росією

Очільник міністерства оборони Південної Кореї Шин Вон Сік провів телефонні переговори з главою Пентагона Ллойдом Остіном. Вони обговорили постачання північнокорейських боєприпасів і ракет до Росії для поповнення її запасів зброї для використання в Україні.

"Вони поділяли стурбованість тим, що незаконні постачання зброї між Росією та Північною Кореєю становлять серйозну загрозу не лише для Корейського півострова, але й для глобального миру та стабільності, і пообіцяли рішуче відповісти у координації з міжнародним співтовариством", - йдеться в заяві міністерства оборони Південної Кореї.

Також міністри оборони засудили нещодавню серію ракетних випробувань Північної Кореї та пообіцяли підтримувати об’єднану оборону, щоб стримувати провокації Пхеньяна.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Південної Кореї заявив, що КНДР відправила до Росії 6 700 контейнерів, там можуть бути понад 3 млн 152-міліметрових снарядів та 500 тисяч 122-міліметрових снарядів.

КНДР передала РФ зброю

Нагадаємо, у грудні 2023 року у Білому домі заявили, що Росія купила у Північної Кореї балістичні ракети. На початку січня з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що Північна Корея активно поставляла до РФ боєприпаси впродовж усієї осені. За оцінками розвідки, армія РФ могла отримати близько мільйона снарядів з КНДР.

Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що росіяни застосували вже щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва для обстрілів України.