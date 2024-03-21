США та низка країн світу хочуть знизити залежність від ядерного палива РФ

На кліматичній конференції Сполучені Штати Америки разом із Японією, Францією, Канадою та Великою Британією зобов'язалися залучити 4,2 мільярда доларів державного фінансування для ядерної енергетики.

Хафф розповіла, що країни спільно намагалися визначити обсяг інвестицій, необхідних від урядів для підтримки ланцюжка поставок палива.

"2,7 мільярда доларів - це частина цього внеску США. Це історичний крок у ланцюжку постачання палива, але, звичайно, ми бачимо можливість піти далі", - сказала вона.

Президент Джо Байден підписав цього місяця законопроєкт, що затверджує виділення 2,7 мільярда доларів США на фінансування внутрішнього виробництва палива.

Інші країни повинні змінити ланцюжки поставок

Програми включають збагачення уранового палива з високим аналізом і низьким збагаченням, яке, як очікується, буде використовуватися на високотехнологічних атомних станціях.

Ці нові реактори можуть бути набагато меншими за розміром і мати триваліші робочі цикли.

Гафф додала, що успіх зміни ланцюжків постачань також залежатиме від того, чи перейдуть інші країни до цих довірених джерел, а не до джерел, які можуть використовувати поставки проти них. У цьому плані вона мала на увазі РФ.

США хочуть позбутися поставок із РФ

Російська державна енергетична компанія "Росатом" заявляє, що постачає 17% світового ядерного палива.

США, найбільший виробник ядерної енергії, покладаються на Росію щодо 20% свого збагаченого урану, хоча цей обсяг обмежений забороною на імпорт, введеною ще до вторгнення Росії в Україну.

"Ця залежність, від якої нам терміново потрібно позбутися", - сказала Хафф.

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