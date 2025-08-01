США та НАТО розробляють механізм фінансування зброї для України: як він буде працювати

США та НАТО розробляють новий механізм постачання зброї Україні. Механізм повинен прискорити усі процеси, оскільки американську зброю будуть надавати Києву за гроші НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство Reuters .

Видання нагадало, що у липні президент США Дональд Трамп пообіцяв, що Сполучені Штати будуть надавати Україні зброю за гроші союзників по НАТО. Але подробиць про те, як це буде відбуватися, Трамп не розкрив.

Зараз США, НАТО та Україна розробляють новий механізм, зосереджений в першу чергу на постачання високопріоритетної зброї. Україна буде визначати пріоритетність озброєння, яке потрібно передати.

Зі свого боку, союзники по НАТО через координацію генерального секретаря Альянсу Марка Рютте стануть домовлятися між собою про оплату або пожертву зброї зі списку. Постачання будуть розділені на транші приблизно у 500 млн доларів кожен та робитимуться відповідно до Списку пріоритетних вимог України (PURL).

Таким чином, союзники по НАТО планують озброїти Україну на 10 мільярдів доларів. Хоча терміни постачань досі залишаються невизначеними.

"Це відправна точка, і це амбітна мета, до якої ми прагнемо. Зараз ми рухаємося цією траєкторією. Ми підтримуємо ці амбіції. Нам потрібен такий обсяг", - сказав журналістам один з європейських чиновників.

Як працюватиме механізм

Пожертва Україні озброєння дозволить значно пришвидшити його постачання, обійшовши бюрократичні тривалі процедури в США. Але країна повинна буде заплатити США авансом за швидке поповнення переданого озброєння.

Гроші будуть перераховуватися на рахунки, що належать американському уряду. Це може бути спецрахунок в Міністерстві фінансів США, або спеціальний фонд: точну структуру ще потрібно визначити.

Є й інший шлях: країна НАТО може просто заплатити Вашингтону через структури Альянсу, або безпосередньо передати гроші Пентагону в обмін на постачання Україні потрібної зброї. В США вважають, що це добре доповнить власне американські зусилля із постачання озброєнь Україні.