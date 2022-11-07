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США та НАТО допускають початок мирних переговорів щодо України: названо умову

Фото: США та НАТО допускають переговори щодо України, якщо ВСУ відвоюють Херсон (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Гурковська

США та НАТО не виключають початок мирних переговорів щодо війни в Україні. Це може статися у тому випадку, якщо Україна відвоює Херсон, бій за який має і стратегічне, і дипломатичне значення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

Видання пише, що США перебувають на постійному зв'язку з цього питання з Євросоюзом, а також союзниками, вселяючи цю думку Києву.

Як зазначається у статті, США та НАТО невипадково підтвердили направлення Україні партії ракет призначення систем протиповітряної оборони (ППО), а головною установкою стає повернення Херсона, оскільки йдеться про стратегічну мету з точки зору виходу до моря, а також контролю за водними ресурсами, що може змінити хід війни.

Видання пише, що якщо Херсон буде звільнено, тоді Україна може починати вести переговори з позиції сили, а не слабкості.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що успіх України на можливих переговорах з Росією залежатиме від сили Києва на полі бою. Тому НАТО допомагає українцям.

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