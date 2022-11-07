RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США и НАТО допускают начало мирных переговоров по Украине: названо условие

Фото: США и НАТО допускают переговоры по Украине, если ВСУ отвоюют Херсон (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталия Гурковская

США и НАТО не исключают начало мирных переговоров по войне в Украине. Это может произойти в том случае, если Украина отвоюет Херсон, сражение за который имеет и стратегическое, и дипломатическое значение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету La Repubblica.

Издание пишет, что США находятся на постоянной связи по данному вопросу с Евросоюзом, а также союзниками, внушая данную мысль Киеву.

Как отмечается в статье, США и НАТО неслучайно подтвердили направление Украине партии ракет назначения систем противовоздушной обороны (ПВО), а главной установкой становится возвращение Херсона, поскольку речь идет о стратегической цели с точки зрения выхода к морю, а также контроля за водными ресурсами, что может поменять ход войны.

Издание пишет, что если Херсон будет освобожден, тогда Украина может начинать вести переговоры с позиции силы, а не слабости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя. Поэтому НАТО помогает украинцам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОСоединенные Штаты АмерикиВойна в Украине