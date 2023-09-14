США та Литва провели кібероперацію, пов'язану з хакерами з РФ, - ЗМІ

Кібернетичне командування США оголосило про завершення двомісячного "оборонного полювання" в Литві, яке провели на тлі занепокоєння щодо потенційних кібератак з боку Росії та інших противників.

Стверджується, що ні американські, ні литовські офіційні особи не побажали уточнити характер загрози, однак торік Вільнюс зазнав серії DDoS-атак, відповідальність за які взяло російське хакерське угруповання Killnet.

Представник Національної кібернетичної групи повідомив, що метою операції був пошук шкідливої ​​кіберактивності в мережах Міністерства внутрішніх справ Литви.

"Війна в Україні показала, що кібератаки є потужним інструментом сучасних бойових дій, і тому дуже важливо бути готовими та забезпечити безпеку наших мереж", - сказав заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічюс.

Російські кібератаки

6 вересня стало відомо, що підтримувані Російською Федерацією групи хакерів зуміли скомпрометувати три електронні поштові скриньки Міністерства внутрішніх справ Латвії.

Також російська хакерська група NoName057(16) заблокувала роботу сайту парламенту Болгарії, через допомогу Софії Україні.