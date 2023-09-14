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США и Литва провели кибероперацию, связанную с хакерами из РФ, - СМИ

Фото: киберсилы США и Литвы провели "оборонную охоту" (freepik.com)
Автор: Максим Шушко

Кибернетические силы Соединенных Штатов совместно с литовскими командами по киберзащите завершили двухмесячную кибероперацию по "оборонительной охоте".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Кибернетическое командование США объявило о завершении двухмесячной "оборонительной охоты" в Литве, которую провели на фоне беспокойства относительно потенциальных кибератак со стороны России и других противников.

Утверждается, что ни американские, ни литовские официальные лица не пожелали уточнить характер угрозы, однако в прошлом году Вильнюс подвергся серии DDoS-атак, ответственность за которые взяла российская хакерская группировка Killnet.

Представитель Национальной кибернетической группы сообщил, что целью операции был поиск вредной киберактивности в сетях Министерства внутренних дел Литвы.

"Война в Украине показала, что кибератаки являются мощным инструментом современных боевых действий, поэтому очень важно быть готовыми и обеспечить безопасность наших сетей", - сказал заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс.

Российские кибератаки

6 сентября стало известно, что поддерживаемые Российской Федерацией группы хакеров сумели скомпрометировать три электронных почтовых ящика Министерства внутренних дел Латвии.

Также российская хакерская группа NoName057(16) заблокировала работу сайта парламента Болгарии через помощь Софии Украине.

 

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Соединенные Штаты АмерикиЛитваКибератака