США та Китаю вдалося "знизити температуру" у відносинах, - Блінкен

Блінкен додав, що взаємини США та Китаю позначаються і на третіх країнах, від них є відповідний запит.

"Я так думаю, тому що, як я вже казав, коли ми багато зустрічаємось, багато розмовляємо, то результат виявляється саме таким", - пояснив політик.

Він навів як приклад розмову президента США Джо Байдена та голови КНР Сі Цзіньпіна, який відбувся в рамках саміту G20 на Балі у 2022 році.

Нагадаємо, Блінкен планує відвідати Китай 5-6 лютого. У Пекіні у нього намічено зустріч із міністром закордонних справ КНР Цінь Ганом, з яким обговорить, у тому числі війну РФ в Україні.

Раніше Блінкен провів телефонну розмову із новим міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом.

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