США та Китай обговорили можливість переговорів між Байденом і Сі Цзіньпіном

США та Китай обговорюють можливі переговори між президентом США Джо Байденом та лідером КНР Сі Цзіньпіном. Їх планують на найближчий час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як пише видання, про можливість переговорів між Байденом і Сі Цзіньпіном написали китайські державні ЗМІ після зустрічі радника з національної безпеки США Джейка Саллівана з главою МЗС Китаю Ван І в Пекіні.

Сторони в ході переговорів також домовилися про проведення відеодзвінка між військовими командувачами "у відповідний час". У Вашингтоні розраховують, що такі контакти зможуть запобігти конфлікту в Тайванській протоці.

"Ключ до плавного розвитку китайсько-американської взаємодії лежить у відношенні один до одного як до рівних", - заявив глава Ван І, звертаючись до Саллівана.

Також китайський міністр закликав США "припинити озброювати Тайвань та підтримати мирне возз'єднання Китаю".

При цьому Ван І висловив невдоволення через експортний контроль США, націлений на китайських виробників мікросхем.

Під час зустрічі було порушено питання договору між Філіппінами та США про взаємну оборону. Зокрема, це стосується філіппінських та американських суден у Південно-Китайському морі, яке Китай вважає "внутрішніми водами".