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США и Китай обсудили возможность переговоров между Байденом и Си Цзиньпином

Пекин, Среда 28 августа 2024 16:10
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США и Китай обсудили возможность переговоров между Байденом и Си Цзиньпином Фото: лидер КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США и Китай обсуждают возможные переговоры между президентом США Джо Байденом и и лидером КНР Си Цзиньпином. Их планируют на ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, о возможности переговоров между Байденом и Си Цзиньпином написали китайские государственные СМИ после встречи советника по нацбезопасности США Джейка Салливана с главой МИД Китая Ван И в Пекине.

Стороны в ходе переговоров также договорились о проведении видеозвонка между военными командующими "в подходяшее время". В Вашингтоне рассчитывают, что такие контакты смогут предотвратить конфликт в Тайваньском проливе.

"Ключ к плавному развитию китайско-американского взаимодействия лежит в отношении друг к другу как к равным", - заявил глава Ван И, обращаясь к Салливану.

Также китайский министр призвал США "прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая".

При этом Ван И выразил недовольство из-за экспортного контроля США, нацеленного на китайских производителей микросхем.

В ходе встречи был поднят вопрос договора между Филиппинами и США о взаимной обороне. В частности, это касается суден в Южно-Китайском море, которое Китай считает "внутренними водами".

Что предшествовало

Стоит заметить, что в прошлом году в Сан-Франциско состоялась встреча президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина.

В частности, лидеры двух государств обсуждали войну России против Украины, укрепили сотрудничество, подписав ряд договоренностей, а также упомянули ситуацию вокруг Тайваня.

При этом в начале апреля между Байденом и Си Цзиньпином состоялся телефонный разговор. Одной из тем обсуждений также была война в Украине.

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