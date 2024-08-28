США и Китай обсудили возможность переговоров между Байденом и Си Цзиньпином
США и Китай обсуждают возможные переговоры между президентом США Джо Байденом и и лидером КНР Си Цзиньпином. Их планируют на ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет издание, о возможности переговоров между Байденом и Си Цзиньпином написали китайские государственные СМИ после встречи советника по нацбезопасности США Джейка Салливана с главой МИД Китая Ван И в Пекине.
Стороны в ходе переговоров также договорились о проведении видеозвонка между военными командующими "в подходяшее время". В Вашингтоне рассчитывают, что такие контакты смогут предотвратить конфликт в Тайваньском проливе.
"Ключ к плавному развитию китайско-американского взаимодействия лежит в отношении друг к другу как к равным", - заявил глава Ван И, обращаясь к Салливану.
Также китайский министр призвал США "прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая".
При этом Ван И выразил недовольство из-за экспортного контроля США, нацеленного на китайских производителей микросхем.
В ходе встречи был поднят вопрос договора между Филиппинами и США о взаимной обороне. В частности, это касается суден в Южно-Китайском море, которое Китай считает "внутренними водами".
Что предшествовало
Стоит заметить, что в прошлом году в Сан-Франциско состоялась встреча президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина.
В частности, лидеры двух государств обсуждали войну России против Украины, укрепили сотрудничество, подписав ряд договоренностей, а также упомянули ситуацию вокруг Тайваня.
При этом в начале апреля между Байденом и Си Цзиньпином состоялся телефонный разговор. Одной из тем обсуждений также была война в Украине.
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