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США та Китай можуть припинити війну в Україні, якщо діятимуть разом, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати Америки та Китай, якщо відкинуть розбіжності та будуть діяти разом, можуть припинити війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю Bloomberg.

Зеленський вважає, що саме США та Китай можуть припинити війну в Україні. За його словами, такий розвиток подій можливий, якщо Вашингтон та Пекін відкинуть розбіжності та будуть діяти разом.

Президент також зазначив, що Китай може зіграти "величезну роль" у врегулюванні конфлікту, адже Росія дуже залежить від свого ринку експорту.

Водночас Зеленський відмовився оцінювати невдалий виступ президента США Джо Байдена на передвиборчих дебатах з Дональдом Трампом, за якими, як зазначив український президент, він спостерігав.

Замість внутрішньої політики він оцінював позицію кожного кандидата щодо України.

Разом з тим, Зеленський зазначив, що як колишній телеведучий знає, що медіа може впливати на те, як громадськість сприймає лідера.

"Крім оптики, лідер США переконає, якщо продемонструє сильні, рішучі кроки, - сказав він.

Мирний план Китаю

Нагадаємо, мирний план Китаю щодо України був представлений у лютому 2023 року. Перша його версія складалась з 12 пунктів і повинна була сприяти мирному врегулюванню війни в Україні.

До того ж Китай відмовився від участі у саміті миру, який відбувся у червні у Швейцарії. Водночас Пекін почав просувати свій "мирний план".

Нещодавно в Офісі президента України нещодавно повідомили, що Китай змінив свій "мирний план" щодо України. Тепер він складається не з 12, а з шести пунктів, і відновлення територіальної цілісності та суверенітету України вже не є його першим пунктом.

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