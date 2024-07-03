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США и Китай могут прекратить войну в Украине, если будут действовать вместе, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки и Китай, если отбросят разногласия и будут действовать вместе, могут прекратить войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью Bloomberg.

Зеленский считает, что США и Китай могут прекратить войну в Украине. По его словам, такое развитие событий возможно, если Вашингтон и Пекин отвергнут разногласия и будут действовать вместе.

Президент также отметил, что Китай может сыграть "огромную роль" в урегулировании конфликта, ведь Россия очень зависит от своего рынка экспорта.

В то же время, Зеленский отказался оценивать неудачное выступление президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах с Дональдом Трампом, за которыми, как отметил украинский президент, он наблюдал.

Вместо внутренней политики он оценивал позицию каждого кандидата относительно Украины.

Вместе с тем Зеленский отметил, что как бывший телеведущий знает, что медиа может влиять на то, как общественность воспринимает лидера.

"Помимо оптики, лидер США убедит, если продемонстрирует сильные, решительные шаги, - сказал он.

Мирный план Китая

Напомним, мирный план Китая по Украине был представлен в феврале 2023 года. Первая его версия состояла из 12 пунктов и должна способствовать мирному урегулированию войны в Украине.

К тому же Китай отказался от участия в саммите мира, который состоялся в июне в Швейцарии. В то же время Пекин начал продвигать свой "мирный план".

Недавно в Офисе президента Украины недавно сообщили, что Китай изменил свой "мирный план" по Украине. Теперь он состоит не из 12, а из шести пунктов, и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины уже не его первый пункт.

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