РФ вирішила посилити кампанію проти України по використанню зими як зброї, - Держдеп США

Вашингтон також підтверджує свою готовність підтримувати Україну в її протистоянні російським окупантам для захисту суверенітету та територіальної цілісності, та надавати необхідну допомогу.

У цьому контексті Прайс нагадав, що президент США Джо Байден підписав бюджет, у якому 45 мільярдів доларів прямують на допомогу Україні.

Він зазначив, що від російської повномасштабної військової агресії постраждали у 2022 році тисячі мирних громадян в Україні, фіксувалися воєнні злочини, скоєні солдатами РФ.

"Хоча традиційно свята - це час для святкувань та миру, Росія вирішила активізувати свою кампанію з перетворення зими на зброю", - сказав представник Держдепу.

Також Штати вкотре закликали РФ припинити атаки, вивести війська з України та укласти мир у 2023 році.

@StateDeptSpox